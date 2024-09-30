Так і має бути: як Україна повинна реагувати на ліквідацію терориста "Хезболли"

Україна повинна вітати боротьбу зі світовим тероризмом у різних його проявах. Зокрема те, що Ізраїль нейтралізував главу однієї з найпотужніших терористичних організацій у світі – очільника "Хезболли" Хасана Насраллу.

Це дуже ризиковано, бо може викликати як додаткове напруження з Іраном, так і поставити на межу війни Ліван та Ізраїль, який і так воює з ХАМАС. Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що Єрусалим лише посилює боротьбу на цьому напрямку.

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Як Україна повинна реагувати на ліквідацію терориста "Хезболли"

На думку політолога, ліквідація керівника "Хезболли" Хасана Насралли – приклад того, як потрібно боротися з терористичними організаціями та їхніми головами.

Росія на чолі з диктатором Владіміром Путіним також є країною-терористкою. Це має наштовхнути Захід на те, що так звані "червоні лінії" мають лишитися в минулому.

США кажуть, що необхідно перейти до переговорів, щоб не продовжувати подальшу ескалацію. Проте реальних кроків для протидії наразі немає. Ізраїль, навпаки, реалізує свою антитерористичну стратегію для забезпечення власної безпеки.

Цей приклад може використати й Україна. Зокрема, в контексті дозволу на використання західної зброї вглиб російської території <...> Підхід до напруження в різних частинах світу – чи то Близький Схід, чи то Європа – має бути один. А саме відновлення міжнародного права та застосування всіх законних способів для самооборони,

– наголосив Ігор Чаленко.

Зазначимо, попередньо відомо, що новим лідером "Хезболли" став двоюрідний брат ліквідованого Хасана Насралли – Хашем Сафі ад-Дін.