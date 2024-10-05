Ізраїль вбив лідера військового крила ХАМАС Аталла Алі, його дружину і двох доньок

В Армії оборони Ізраїлю повідомили про ліквідацію ще одного лідера ХАМАС у Лівані під час першого з 2006 року авіаційного удару поблизу Тріполі. Разом з бойовиком загинула його родина.

ХАМАС підтвердив смерть Саїда Аталлаха Алі, якого він назвав лідером ліванського відділення свого військового крила, бригади "Аль-Касам".

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Ліквідація ще одного провідника ХАМАС

У заяві терористична організація розповіла, що Аталла Алі загинув внаслідок ізраїльського бомбардування табору для біженців Беддаві. Там розташовувався будинок бойовика. Зазначається, що під час вибуху загинули також його дружина та дві доньки.

Табір для біженців Беддаві, де проживають палестинські біженці, розташований на пагорбі за 5 кілометрів на північний схід від Тріполі.

Вважається, що друге за величиною місто Лівану, Тріполі, не було об’єктом нападу з часів конфлікту між Хезболлою та Ізраїлем у 2006 році. Удари Ізраїлю здебільшого зосереджені на півдні країни та на опорних пунктах Хезболли в південному Бейруті.

Нагадаємо, що Тель-Авів оголосив про обмежену наземну операцію у Лівані 30 вересня. Там підкреслили, що у такий спосіб прагнуть убезпечити північні регіони Ізраїлю від постійних обстрілів з боку Хезболли.

У ніч на 30 вересня був ліквідований ще один лідер палестинських бойовиків у Лівані Фатех Шериф, який відповідав за координацію діяльності ХАМАС з угрупованням "Хезболла", вербування оперативників і закупівлю зброї.