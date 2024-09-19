Ізраїль атакує Ліван, лідер бойовиків "Хезболли" заявив про "оголошення війни": що відбувається

Ізраїль заявив 18 вересня, що починає новий етап війни. Зокрема, Армія оборони Ізраїлю переміщує фокус уваги на північний фронт. Зокрема, мовиться про кордон з Ліваном.

Що робить Ізраїль, що відомо про вибухи в Лівані, де перебуває терористичне угруповання "Хезболла", та що заявили сторони – читайте у тексті 24 Каналу.

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