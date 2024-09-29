Щоб знищити позиції "Хезболли": Ізраїль, ймовірно, почав операції на кордоні Лівану

Ізраїль, ймовірно, розпочав "прикордонні переміщення" до Лівану. Мета – знищення позицій "Хезболли".

Про це розповіли ABC американські чиновники. Зазначили, невеликі операції або "прикордонні рухи" в Лівані з метою знищення позицій "Хезболли" на кордоні вже розпочалися або ось-ось розпочнуться.

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Операції Ізраїлю на кордоні Лівану

Посадовці припустили, Ізраїль, схоже, ще остаточно не вирішив, чи розпочинати наземну операцію, однак готовий до неї. На думку джерел, якщо наземна операція відбудеться, її масштаби, швидше за все, будуть обмеженими.

Ключовим моментом є виконання обіцянки, даної ізраїльтянам, що десятки тисяч переміщених з півночі країни зможуть повернутися додому. Американські посадовці зазначили, що для цього недостатньо просто обезголовити "Хезболлу".

ЦАХАЛ вдарив по об'єктах "Хезболли" в Лівані

Вночі винищувачі завдали ударів по десятках цілей "Хезболли" в Лівані. Про це повідомили ВПС Ізраїлю в соцмережі X, раніше відомій як твітер.

Серед об'єктів, які атакував ЦАХАЛ, ракетні установки, націлені на Ізраїль, будівлі, які використовувала "Хезболла", зокрема, місця зберігання зброї, а ще військові структури.

У ВПС наголосили, що ізраїльські військові продовжують потужні напади, завдаючи шкоди та погіршуючи військовий потенціал й інфраструктуру "Хезболли" в Лівані.

Атака ЦАХАЛу на об'єкти "Хезболли" в Лівані: дивіться відео

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