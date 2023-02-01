Навіть "Залізний купол": Ізраїль вже не відкидає можливість військової допомоги Україні

В Ізраїлі вперше заговорили про готовність надати Україні озброєння. В уряді країни навіть розглядають можливість передачі славнозвісних системи протиповітряної оборони "Залізний купол".

Ізраїль вперше може надати зброю Україні

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його уряд не відкидає можливості військової допомоги Україні. Попри те, шо раніше Ізраїль наполягав, що має намір обмежитися лише гуманітарною допомогою.

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Ба більше, тепер в Єрусалимі готові розглянути навіть постачання новітньої системи ППО "Залізний купол" для захисту українського неба, хоча раніше ізраїльська сторона наполягала, що ця система не призначена для використання на таких великих територіях, як Україна.

Жодних конкретних обіцянок Нетаньяху не дав, але також заявив, що готовий виступити посередником у конфлікті, якщо на це погодяться воюючі сторони та США. Він зауважив, що до нього звертались з такою пропозицією на початку війни, але тоді він був лідером опозиції та не взявся за роль посередника.

Що таке "Залізний купол" Це складова комплексної оперативної системи ППО Ізраїлю. Він захищає країну від балістичних та крилатих ракет, снарядів та інших повітряних загроз. Компанія-розробник Rafael Advanced Defense System LTD запевнила, що це найбільш розвинута протиракетна система у світі, її ефективність понад 90%.

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