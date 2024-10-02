Увечері 1 жовтня Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, випустивши близько 180 балістичних ракет. У ЗМІ вважають, що повторення Тегераном подібної операції може призвести до сумних наслідків.

Під час ракетного нападу Ізраїлю за підтримки США вдалося перехопити значну частину ворожих повітряних цілей. Прем'єр країни Нетаньягу пригрозив "помстою" Ірану.

Дивіться також Ізраїльська піхота спробувала прорватися до селища Адайсе: Хезболла зробила нову заяву

За яких умов Ізраїль може вдарити по ядерці Ірану

На погрози Тель-Авіву Тегеран заявив, що, мовляв, якщо Ізраїль спробує відповісти атакою на атаку, тоді він, мовляв, проведе ще більшу, набагато масштабнішу операцію за ту, що була здійснена ним увечері 1 жовтня.

Своєю чергою ізраїльські офіційні особи у коментарі виданню Axios повідомили про намір відплатити Ірану за вечірню атаку протягом кількох днів, вдаривши по нафтовій промисловості та інших стратегічних об'єктах агресора.

Водночас там підкреслили, що коли Тегеран реалізує свою погрозу і вдасться до масштабнішої атаки, наступна відповідь Ізраїлю може включати удари по ядерних об'єктах Ірану.

Раніше президент Байден заявив, що США та Ізраїль обговорюють відповідь на атаку Ірану. Американський лідер повідомив, що матиме розмову з Нетаньягу щодо можливих масштабів "помсти", яку слід застосувати проти Ірану.

Нагадаємо, що під час атаки 1 жовтня було уражено Єрусалим, місто, яке є святим не тільки для євреїв, але й мусульман.