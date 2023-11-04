Росія впевнена, що Ізраїль не атакуватиме її сили у Сирії через передачу ППО Хезболлі, – ISW

Росія переконана, що Ізраїль не атакуватиме їхні сили у Сирії. Єрусалим не наважиться на це навіть після передачі вагнерівцями системи ППО бойовикам Хезболли.

Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни. У Росії вже також прокоментували ці заяви.

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Що відомо про наслідки передачі вагнерівцями ППО Хезболлі

Підрозділи "Вагнера" в Сирії передадуть російські системи ППО "Панцир-С1", які президент Сирії Башар Асад погодився надати підтримуваній Іраном ліванській Хезболлі,

– заявили в ISW.

Там додали, що американське ЗМІ з посиланням на їхню розвідку, зазначило, що диктатор Башар Асад дозволив передати бойовикам Хезболли російську систему ППО "Панцир-С1".

Рупор Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нібито вагнерівців де-факто "не існує".

"Тому всі ці міркування, як правило, ні на чому не ґрунтуються, нічого під собою не мають", – цинічно заявив Пєсков.

Росія може передати ППО Хезболлі