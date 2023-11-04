Росія впевнена, що Ізраїль не атакуватиме її сили у Сирії через передачу ППО Хезболлі, – ISW
Джерело:ISW
Росія переконана, що Ізраїль не атакуватиме їхні сили у Сирії. Єрусалим не наважиться на це навіть після передачі вагнерівцями системи ППО бойовикам Хезболли.
Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивчення війни. У Росії вже також прокоментували ці заяви.
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Що відомо про наслідки передачі вагнерівцями ППО Хезболлі
Підрозділи "Вагнера" в Сирії передадуть російські системи ППО "Панцир-С1", які президент Сирії Башар Асад погодився надати підтримуваній Іраном ліванській Хезболлі,
– заявили в ISW.
Там додали, що американське ЗМІ з посиланням на їхню розвідку, зазначило, що диктатор Башар Асад дозволив передати бойовикам Хезболли російську систему ППО "Панцир-С1".
Рупор Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що нібито вагнерівців де-факто "не існує".
"Тому всі ці міркування, як правило, ні на чому не ґрунтуються, нічого під собою не мають", – цинічно заявив Пєсков.
Росія може передати ППО Хезболлі
- 2 листопада видання The Wall Street Journal, посилаючись на дані американської розвідки, заявило, що Хезболла може отримати від ПВК "Вагнера" систему ППО "Панцир-С1". Остання може перехоплювати навіть літаки.
- Своєю чергою Сполучені Штати не підтверджують відправлення цих систем Хезболлі. Щоправда, аналітики відзначають, що армія оборони Ізраїлю часто завдає авіаударів по системах постачання іранської зброї в Сирію та через неї.
- За даними експертів ISW, Асад міг попросити вагнерівців доставити системи протиповітряної оборони Хезболлі, щоб це було фактором для стримування потенційних зусиль ізраїльського перехоплення.
- Аналітики пригадали, що раніше ISW оцінював, що Росія може передавати зброю в Сирію, не ризикуючи ізраїльськими авіаударами у відповідь. Тож ворог може вважати, що це небажання Ізраїлю пошириться і на вагнерівців. Адже Росія та Ізраїль мають складні відносини в Сирії, оскільки ізраїльська сторона історично покладалась на Кремль, щоб стримувати іранську діяльність в регіоні.