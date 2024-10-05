Ізраїль не давав США жодних гарантій, що уникатиме атак по ядерних об'єктах Ірану, – CNN

Уряд Ізраїлю не давав жодних гарантій адміністрації Байдена, що удар по ядерних об'єктах Ірану не розглядається ними як відповідь на масштабну ракетну атаку іранським режимом.

Про це пише телеканал CNN із посиланням на посадовця Держдепу США.

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Ізраїль не давав гарантій США, що уникатиме атак по ядерних об'єктах Ірану

Ми сподіваємось і очікуємо побачити певну мудрість, а також силу, однак, як ви знаєте, жодних гарантій,

– зауважив чиновник на запитання про те, чи запевнив Ізраїль американську сторону, що ядерні об’єкти Ірану не розглядаються серед цілей контрудару.

Як пише CNN, представник адміністрації також зазначив, що "справді важко сказати", чи відбудеться помста Ізраїлю в річницю терактів ХАМАС 7 жовтня.

Крім того, чиновник зауважив, що Сполучені Штати майже рік працювали над тим, щоби запобігти переростанню конфлікту на Близькому Сході в більшу війну. Зараз "це на межі", додав він.

Байден відмовляє Ізраїль від ударів по нафтових об'єктах Ірану

Президент США Джо Байден порадив Ізраїлю не завдавати ударів по нафтових об'єктах Ірану у відповідь на масовану ракетну атаку, яка сталась раніше цього тижня. Відповідну заяву наводить AFP.

За словами очільника Сполучених Штатів, він намагається згуртувати світ, щоб уникнути перспективи тотальної війни на Близькому Сході.

Байден додав, що глава уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньягу "має пам'ятати" про підтримку його країни з боку США під час ухвалення рішень про подальші кроки.

"Якби я був на їхньому місці, я б подумав про інші альтернативи, крім ударів по нафтових родовищах", – сказав Байден журналістам, відповідаючи на запитання щодо його коментарів днем раніше про те, що Вашингтон обговорює можливість таких ударів зі своїм союзником.

Президент США додав, що ізраїльтяни "ще не вирішили, як і що вони збираються робити" у відповідь на атаку Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю.