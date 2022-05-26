Ізраїль не дозволив постачати Україні протитанкові ракети Spike, – ЗМІ

Ізраїль нібито не дозволив Берліну постачати Україні протитанкові ракети Spike. Кажуть, що згодні передавати лише нелетальну зброю.

Так, Ізраїль начебто відхилив прохання США дозволити Берліну постачати ракети. Їх вироблять у Німеччині за ізраїльською технологією та ліцензією.

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Суперечки США та Ізраїлю щодо зброї

За інформацією ЗМІ, щодо постачання зброї у США та Ізраїлю виникли політичні розбіжності.

Під тиском адміністрації президента США Джо Байдена Ізраїль начебто трохи змінив свою політику щодо Москви. Країна зайняла більш проукраїнську позицію, ніж після початку нападу Росії. Проте Ізраїль досі не постачає сучасного озброєння в Україну.

Запит щодо ракет відхилили

Представник Міноборони Ізраїлю Амір Ешель 2 тижні тому зустрівся у Вашингтоні із заступником міністра оборони США Коліном Калем. Вони обговорювали співробітництво у галузі безпеки між країнами.

Каль розповів Ешелю про зусилля США, аби підштовхнути країни до постачання зброї Україні. Американець запитав, чи Ізраїль дасть дозвіл Німеччині передати Україні протитанкові ракети Spike. ЗМІ пишуть, що Ешель цей запит відхилив. Він відповів, що Ізраїль буде постачати Україні лише нелетальну зброю.

Україна отримає більше важкого озброєння від США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що в Україну направляється більше озброєння, у тому числі важкого.

Нагадаємо також, що 9 травня Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Це означає, що тепер США надсилатимуть нам більше допомоги, зокрема, військової у найкоротші терміни.

Вже 22 травня президент Штатів підписав закон про виділення Україні 40 мільярдів доларів. Більшу частину грошей скерують на зброю для України, ще частину – на підтримку української економіки.

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В Ізраїлі 20 квітня санкціонували постачання шоломів і жилетів українським рятувальним службам. Це перша оборонна допомога країни від початку повномасштабного наступу Росії.