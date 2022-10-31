Кулеба переконаний, що Ізраїль змінить думку й допоможе Україні зброєю

Зараз між Україною та Ізраїлем тривають дискусії щодо надання нашій країні озброєння. Глава МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що офіційний Тель-Авів змінить свою позицію та допомагатиме Україні в цьому плані.

Про це Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю. За словами дипломата, військова підтримка України є для Ізраїлю "найбільш природним вибором", коли йдеться про ставлення до повномасштабної російсько-української війни.

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Між Києвом та Тель-Авівом жорстка дискусія

Дмитро Кулеба розповів, зо зараз між Києвом і Тель-Авівом триває жорстка та непроста дискусія. Однак дипломат переконаний, що все ж наша сторона зможе переконати ізраїльських партнерів, зокрема тому, що логіка процесу "не залишить вибору".

Глав МЗС відзначив, що Україна та Ізраїль співпрацюють у певних аспектах, наприклад, здійснюють обмін розвідувальною інформацією. Однак у питанні надання Україні систем ППО логіка Тель-Авіва "абсолютно нейтральна і незрозуміла".

Якщо ви почитаєте висловлювання ізраїльських політиків, то побачите, що вони самі дуже непереконливо аргументують, чому вони це не роблять, вигадують якісь складні конструкції, самим дуже важко себе виправдовувати. Але кожна розмова наша з ними на різних рівнях, і поступово, крок за кроком Ізраїль рухається в правильному напрямку,

– наголосив Кулеба.

Позиція Ізраїлю у війні в Україні

Західні ЗМІ писали, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва.

Однак після початку масованих обстрілів енергооб'єктів, глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак прохання відхилили. Країна вирішила надати системи раннього попередження, але не ППО.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, коментуючи відмову надавати ППО, наголошує на необхідності "постійного захисту інтересів національної безпеки своєї країни".

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