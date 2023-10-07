Ізраїль масовано атакували ракетами, звучать сирени: ЦАХАЛ оголосив про готовність до війни

Зі сторони Сектора Гази завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. По всій країні оголосили повітряну тривогу, після чого пролунали вибухи.

Повідомляють, що у південній частині Ізраїлю відбуваються бойові зіткнення. ЦАХАЛ оголосив про готовність до війни.

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В Ізраїлі оголошено воєнний стан

Близько о 06:30 за київським часом Ізраїль масовано атакували ракетами зі сторони Сектору Гази. Вже відомо про перших поранених в Ашкелоні, що на півдні країни. Наразі повідомляють про 3 поранених і одну загиблу 60-річну жінку. Від отриманих поранень вона загинула у лікарні.



Повідомлення про повітряну тривогу в Ізраїлі

Пожежа після ракетного удару: дивіться відео

Під ударом опинилася цивільна інфраструктура: дивіться відео

Наслідки ракетного удару: дивіться відео

Глава військового крила палестинського ісламістського руху ХАМАС Мухаммед ад-Дейф опублікував звернення після масованого ракетного удару. Він заявив, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет" по території Ізраїлю й оголосив початок операції під назвою "Повінь".

Після обстрілу в ЦАХАЛі (Збройні Сили Ізраїлю) заявили, що на Півдні країни відбуваються бойові зіткнення з ХАМАСом. Жителі Гази також повідомляють про зіткнення вздовж розмежувальної огорожі з Ізраїлем, поблизу міста Хан-Юніс. Крім того, місцеве населення помітило значне переміщення озброєних бойовиків Гази.

Близько о 08:20 в Ізраїлі запровадили воєнний стан через бойові зіткнення з ХАМАСом. Влада закликала цивільне населення не покидати укриттів. ЦАХАЛ також оголосив про стан готовності до війни та заявив, що завдає ударів у відповідь.

Бойові зіткнення в Ізраїлі: дивіться відео

Що відбувається на Півдні Ізраїлю: дивіться відео

Стрілянина в Ізраїлі: дивіться відео

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу найближчим часом проведе оперативну нараду з керівниками силових та військових структур. У мережі також повідомляють, що міністр оборони Йоав Галант схвалив загальну мобілізацію резервістів ЦАХАЛа, втім офіційного підтвердження від влади ще не надходило.

Ситуація в Ізраїлі загострюється

У мережі повідомляють про десятки постраждалих після ракетного удару по Ізраїлю. Одна з ракет бойовиків Гази влучила у багатоповерхівку. Про постраждалих стане відомо згодом, коли ЦАХАЛ проведе усі необхідні заходи.

Ракета влучила у багатоповерхівку: дивіться відео

Після оголошення воєнного стану в Герцлії – передмістя Тель-Авіва – почали закривати усі пляжі. Аеропорт Бен-Гуріон також припинив роботу. Крім того, ЦАХАЛ обмежив рух на кордоні з Сектором Гази. У мережі також опублікували карту, де діятимуть обмеження.



Обмеження руху на кордоні з Сектором Гази / Скриншот

Найскладніша ситуація у місті Сдерот, яке розташовано найближче до кордону з Сектором Гази. Видання "Al Jazeera" повідомляє, що бойовики ХАМАСу захопили одну з ізраїльських баз та поліцейську дільницю. Місцеві жителі у мережі також стверджують, що палестинські військові захоплюють цивільні будинки.

Тим часом ЦАХАЛ опублікував мапу ударів у відповідь, які завдав по території Сектору Гази.



Ізраїль б'є у відповідь по території Сектору Гази