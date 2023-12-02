Спецслужби Ізраїлю почали кампанію полювання на лідерів ХАМАС по всьому світу

Ізраїльські спецслужби готуються ліквідовувати лідерів угрупування ХАМАС по всьому світу. Наразі стоїть питання, де та яким чином це робити.

За наказом премʼєр-міністра Беньяміна Нетаньягу провідні служби Ізраїлю будуть працювати над тим, щоб ліквідувати лідерів ХАМАС, які проживають і інших країнах.

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Ізраїль планує операції в інших країнах

Лідерів ХАМАС ліквідовуватимуть на території Лівану, Туреччини та Катару, в якому розміщений політичний офіс ХАМАС. Повідомляється, що кампанія ліквідації буде продовженням ізраїльських спецоперацій, які дозволили ліквідувати бойовиків у Бейруті, лідера ХАМАС в Дубаї, лідера Хезболли в Сирії та вченого-ядерника в Ірані.

Я дав вказівку Моссаду діяти проти керівників ХАМАС, де б вони не були,

– сказав Нетаньягу під час загальнонаціонального звернення 22 листопада.

Раніше Ізраїль тримав подібні плани в тиші, однак лідери країни прямо заявили про свої наміри після нападу 7 жовтня. Відомо, що Ізраїль вже працює над тим, щоб захопити чи вбити лідерів ХАМАС у секторі Гази.

Чиновники сказали, що тепер питання полягає не в тому, чи варто ліквідувати лідерів угрупування, а в тому, де це робити і яким чином. Також розглядається варіант того, чи можна примусово вислати бойовиків ХАМАС низького рангу з Гази, щоб зменшити бойові дії.

Наразі спецслужби Ізраїлю планують, яким чином будуть здійснюватись операції.

Чому такі операції не проводили раніше

Ізраїльські спецслужби почали ліквідацію своїх ворогів після Олімпіади в Мюнхені 1972 року, коли загинуло 11 ізраїльських спортсменів від рук палестинців.

Однак країна утримувалася від вбивства бойовиків у Катарі, Лівані, Ірані, Туреччині та Росії задля уникнення дипломатичних криз. Однак тепер все змінилося.