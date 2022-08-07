Ізраїль оголосив про нейтралізацію всіх ватажків "Ісламського джихаду"

Армія Ізраїлю ввечері 6 серпня ліквідувала ще одного ватажка "Ісламського джихаду" Тарека Аль Модаллу. Невдовзі в ЦАХАЛІ повідомили, що вже нейтралізували всіх лідерів цієї терористичної організації.

Відповідну заяву зробив начальник оперативного управління ізраїльської армії, генерал-майор Одед Басіок. Мовиться про операцію "Світанок", яку почала проводити країна кількома днями раніше.

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Кого саме ліквідував ЦАХАЛ

Про ліквідацію Модаллу повідомили в телеграм-каналі "Медіа Архів". Там оприлюднили відео, на якому нібито цього чоловіка несуть непритомним сходами вниз.

Однак вже були випадки втрат, які підтвердили самі палестинці із Сектора Гази. Зокрема, The Times of Israil повідомляє, що ісламісти підтвердили загибель Тайсіра Джабара 5 серпня. Також уже підтвердили й загибель його "колеги" Халеда Мансура.

Високопоставлене керівництво військового крила "Ісламського джихаду" в Газі нейтралізоване",

– заявив Басіок.



Тайсір Джабар (зліва) та Халед Мансура (праворуч) / Фото The Times of Israil

ЦАХАЛ не зупиняє операцію в Секторі Гази

Проте "Світанок" ще не завершився, оскільки Армія оборони Ізраїлю продовжує завдавати ударів. Зокрема, о 4 годині ранку 7 серпня там повідомили, що їхня авіація атакує тунелі терористів.

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