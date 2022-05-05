Ізраїль побоюється, що Росія надаватиме зброю Палестині й Ірану, – політолог

Нещодавні заяви Росії про євреїв викликали обурення в Ізраїлі. Проте наразі ця держава не поспішає виступати проти країни-агресорки, ймовірно через побоювання, що Росія надаватиме зброю Палестині й Ірану.

Таку думку висловив 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, Ізраїль буде діяти обережно.

Фесенко вважає, що ізраїльці не хочуть зіпсувати відносини з Росією, хоча такі мотиви теж є, бо в Ізраїлі є досить впливове російське лобі та так звана "русская вулиця".

Але головне – в Ізраїлі побоюються, що Росія може надавати зброю Палестині й Ірану,

– заявив він.

Політолог наголосив, що Ізраїль, враховуючи не лише скандальні заяви Лаврова, а й позицію Заходу щодо війни, зараз починає більше допомагати Україні. "Поки йдеться лише про оборонну зброю, але це вже прогрес", – додав Фесенко.

Фесенко про російсько-ізраїльський скандал і плани Путіна на 9 травня:



Російсько-ізраїльський скандал: важливі деталі

Нещодавно глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що "найбільшими антисемітами були самі євреї". Такі аналогії викликали обурення і в Україні, і в Ізраїлі. Окрім того, він порівняв Володимиром Зеленського з Гітлером, адже той нібито теж мав єврейську кров.

Глава МЗС Ізраїлю зазначив, що фактично слова Лаврова означають, що "євреї вбивали самі себе". У Тель-Авіві шоковані та чекають на вибачення Москви.

Згодом у представниця МЗС Росії Марія Захарова видала чергову скандальну заяву, що, мовляв, в Маріуполі поруч з азовцями воюють ізраїльські найманці. Також вона дорікнула Тель-Авіву "роздуттям інформаційної кампанії".

Додамо, що Зеленський у відповідь на слова Лаврова зауважив, що Росія забула уроки Другої світової війни. Водночас голова МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що Росія сповнена ненависті до інших народів. Коментарі Лаврова він назвав образливими.

А в Німеччині назвали абсурдним порівняння Зеленського з Гітлером. Держдеп охарактеризував слова Лаврова як "найогидніший прояв брехні".

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