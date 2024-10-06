Ізраїль розпочав новий наступ на півночі Сектору Гази

У неділю, 6 жовтня, Армія оборони Ізраїлю оголосила, що розпочинає нову наземну операцію в Джабалії на півночі Гази. У такий спосіб ЦАХАЛ хоче завадити бойовикам ХАМАС перегрупуватися.

За ніч ізраїльські війська оточили Джабалію. У місті лунали гучні вибухи. ЦАХАЛ завдав по ньому хвилю авіаударів і здійснив кілька артилерійських обстрілів. Військові уточнили, що їхніми цілями були десятки об’єктів ХАМАС у Джабалії, зокрема склади зброї, тунелі та інша інфраструктура.

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Новий наступ у Секторі Гази

Внаслідок цих обстрілів вдалося ліквідувати кілька десятків терористів.



Операція триватиме стільки, скільки буде необхідно, у вигляді систематичних ударів, які повністю знищують інфраструктуру терористів у цьому районі,

– йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Окрім Джабалії, Ізраїль атакував інші частини Сектора Гази протягом ночі. Зокрема, були уражені два об'єкти у місті Дейр-ель-Балах. Так, військові літаки завдали точкового удару по терористах, які перебували у командному центрі, розміщеному у будівлі школи Ібн Рушд. Інший авіаударом ЦАХАЛ уразив колишню мечеть Шухада аль-Акса, яку терористи теж використовували як командний пункт. Там загинуло понад 20 людей. Наразі невідомо, скільки серед них було цивільних, а скільки бойовиків. Усі вони були чоловіками.

ЦАХАЛ уточнив, що ці командні центри ХАМАС використовував для планування та здійснення терористичних атак проти Ізраїлю.

На тлі розширеної операції Армія оборони Ізраїлю оголосила в неділю, що готується до евакуації мирних жителів з усієї півночі Гази та збільшить розмір визначеної Ізраїлем гуманітарної зони в південній частині Сектора.

Військові також заявили, що відкривають два шляхи евакуації для палестинців – уздовж дороги Салах-ад-Дін і прибережної дороги.

За оцінками, близько 200 000 палестинців залишаються на півночі Гази після того, як ЦАХАЛ закликав весь регіон евакуюватися на південь Сектора на початку війни.

До слова, нова операція стала четвертим наступом ЦАХАЛ на Джабалію з початку війни рік тому. Останній раунд боїв відбувся у травні. ЦАХАЛ і деякі офіцери назвали їх "інтенсивними" та "найжорстокішими" у війні.

Новий наступ у Секторі Гази стався лише через кілька днів після того, як військові почали наземний наступ у Лівані проти терористичного угруповання "Хезболла".