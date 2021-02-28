Щоб взяти участь у виборах: Ізраїль пом'якшить правила в'їзду для своїх громадян

Уряд Ізраїлю розглядає можливість спрощення повернення своїх громадян, які перебувають за кордоном. Це хочуть зробити для того, щоб вони могли взяти участь у виборах до парламенту.
Джерело:The Times of Israel
Вони заплановані на березень 2021 року. Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план.
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Міністерство транспорту Ізраїлю розробляє план
Він дозволить повернутися додому усім ізраїльтянам, які залишилися за кордоном під час пандемії COVID-19. В межах плану громадянам не доведеться отримувати спеціальний дозвіл від ізраїльського комітету з питань дозволів.
Що думає опозиція
Опозиція розцінює сам факт створення такого органу як бажання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу допускати в країну лише потенційних виборців своєї партії.Зазначимо! Міністерка транспорту Мірі Регев заявила, що поліція Ізраїлю повинна буде посилити застосування обмежень щодо тих, хто повернувся.
Чи будуть зобов'язувати тих, хто повертається, проходити карантин у призначених для цього готелях і чи дозволять піти на самоізоляцію вдома з застосуванням електронних браслетів – наразі невідомо.
Що відомо про COVID-19 в Ізраїлі
- Станом на сьогодні, 28 лютого 2021 року, в Ізраїлі на коронавірус захворіло 774 479 людей.
- З них – 5 738 померло, водночас 728 633 інфікованих одужали.
- В Ізраїлі приблизно половина населення вже отримала хоча б одну дозу вакцини від COVID-19.
- У країні готують план з п'яти кроків, щоб повернутись до звичного життя у квітні.