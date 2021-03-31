Ізраїль позначив російську Чечню як небезпечний для своїх громадян регіон: Кадиров обурений

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Ізраїль додав Чечню у список дуже високих загроз для свого народу. Головним аргументом є наявність там активних терористичних угрупувань.

Джерело:

Рада безпеки Ізраїлю

Ізраїльське контртерористе бюро порекомендувало своїм громадянам уникати відвідувань регіону. Окрім того, краще не подорожувати у прикордонні території між Чечнею та Грузією.

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Негайно залиште цей регіон,
– просять в Ізраїлі.

Окрім того, в Ізраїлі наголосили, що "чеченський народ бореться за незалежність Чечні від російського правління".

Відповідь Кадирова

  • Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у Чечні начебто вже немає жодного терористичного угрупування.
  • Кадиров запросив ізраїльських експертів приїхати у регіон та ознайомитися з ситуацією.
  • За словами лідера Чечні, їзраїльські силовики можуть "з'ясувати скільки іноземних громадян у нас загинуло за останнє десятиліття від рук терористів".