Ізраїль позначив російську Чечню як небезпечний для своїх громадян регіон: Кадиров обурений

Ізраїль додав Чечню у список дуже високих загроз для свого народу. Головним аргументом є наявність там активних терористичних угрупувань.
Джерело:Рада безпеки Ізраїлю
Ізраїльське контртерористе бюро порекомендувало своїм громадянам уникати відвідувань регіону. Окрім того, краще не подорожувати у прикордонні території між Чечнею та Грузією.
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Негайно залиште цей регіон,
– просять в Ізраїлі.
Окрім того, в Ізраїлі наголосили, що "чеченський народ бореться за незалежність Чечні від російського правління".
Відповідь Кадирова
- Лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що у Чечні начебто вже немає жодного терористичного угрупування.
- Кадиров запросив ізраїльських експертів приїхати у регіон та ознайомитися з ситуацією.
- За словами лідера Чечні, їзраїльські силовики можуть "з'ясувати скільки іноземних громадян у нас загинуло за останнє десятиліття від рук терористів".