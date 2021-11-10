Ізраїль розпочав підготовку до можливої війни з Іраном

Ізраїль готується до можливого збройного конфлікту з Іраном та його проксі. Армія "розробляє операційні плани та готується протистояти Ірану й можливій ядерній загроз".

Про це заявив генерал-лейтенант Авів Кохаві – начальник Генштабу армії Ізраїлю. За інформацією ЗМІ, заява Кохаві прозвучала на тлі повідомлень про ракетні удари Ізраїлю по цілях у Сирії.

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Протягом останнього десятиліття Ізраїль завдав сотні ударів у пов'язані з армією Ірану цілі. Проте він рідко визнавав відповідні операції.

Ізраїль попередив Іран

Наразі експерти та військові звернути увагу на загострення відкритого протистояння з Іраном, а також – ескалацію конфлікту з боку ліванського озброєного угруповання "Хезболла" та проіранських угруповань в Сирії.

Ізраїль попередив: якщо буде необхідно запобігти використанню Іраном ядерної зброї, то діятиме із застосуванням військової сили.

Водночас міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц сказав, що Ізраїль "весь час працює, щоб запобігти війні – проводив операції, передавав повідомлення, запобігаючи військовим нарощування". У разі війни, сказав він, країна готова проводити операції, яких ще не було.

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