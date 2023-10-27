Ізраїль розширює наземну операцію: у Секторі Гази повністю зникли інтернет та зв'язок

Ввечері 27 жовтня стало відомо, що Ізраїль розширює наземну операцію у Секторі Гази. За наявними даними, там повністю зник доступ до інтернету, а також зв'язок.

Про розширення наземної операції розповів представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі під час брифінгу. Він зауважив, що сухопутні війська Ізраїлю зроблять це ввечері 27 жовтня.

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Наземні сили розширюють активність, – ЦАХАЛ

За словами Хагарі, впродовж останніх годин почастішала кількість атак на Сектор Гази. Він додав, що ввечері п'ятниці розширять наземну діяльність. Передували цьому наступальні активності останніх днів, які здійснювали сухопутні війська Ізраїлю.

Військово-повітряні сили дуже активно атакують підземні цілі та терористичні інфраструктури. Після наступальної діяльності, яку ми провели в останні кілька днів, сьогодні ввечері наземні сили розширюють свою активність,

– підкреслив Хагарі.

Представник ЦАХАЛ зазначив, що Ізраїль надалі атакуватиме Газу та її околиці. Також закликають мешканців міст та його околиць відправлятися на південь, щоб не ризикувати власними життями.

Хагарі підкреслив, що армія Ізраїлю діє потужно у всіх вимірах. І робить це для того, щоб досягнути цілей війни.

Вибухи у Секторі Гази ввечері 27 жовтня: дивіться відео

Наразі відомо, що Ізраїль завдав масованого артилерійського та танкового удару по Сектору Гази. Там не працює ані інтернет, ані телебачення, ані електроенергія. Тим часом бойовики у Газі оголосили про мобілізацію своїх угруповань.

Зауважимо, що в ХАМАС стверджують, що Сектор Гази атакували "з суші, моря та повітря". Нагадаймо, що 7 жовтня бойовики саме так напали на Ізраїль, спочатку запустивши по ньому тисячі ракет.

Місцеві ЗМІ пишуть також, що сирени повітряної тривоги лунають в Ашкелоні, що на півдні Ізраїлю, та у районах, прилеглих до Сектора Гази.