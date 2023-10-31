ХАМАС стверджує, що нібито відбиває наземний штурм ЦАХАЛ: Ізраїль оголосив третю фазу операції

Ізраїль продовжує розвивати свою операцію зі знищення бойовиків ХАМАС. Тим часом вони заявляють, що буцімто відбивають наземний штурм ЦАХАЛ.

Так, зранку у вівторок 31 жовтня бойовики ХАМАС заявили, що буцімто випустили протитанкові ракети по війську Ізраїля. Водночас прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відкинув заклики припинити бойові дії, що поглиблюють гуманітарну кризу у палестинському анклаві.

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Бойовики буцімто вступили у бій з ЦАХАЛ

Власне, у понеділок стало відомо, що ізраїльські війська націлилися на головну дорогу Гази з півночі на південь, а також атакували місто Газа з двох напрямків. Також Ізраїль заявив, що зміг звільнити з полону ХАМАС солдата, одного з 239 заручників, захоплених 7 жовтня.

Тим часом бригади "Аль-Кассам", збройного крила ХАМАС, заявили, що зранку вівторка вступили у бій з силами Ізраїлю, "які вторглися на південну вісь Гази, (в тому числі) з кулеметами, і обстріляли чотири автомобілі ракетами "Аль-Ясін 105". Мовиться про протитанкові ракети місцевого виробництва. Також бойовики заявили, що обстріляли ракетами два ізраїльські танки та бульдозери на північному заході Гази.

Ізраїль розширив наземні операції

Представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі ввечері 30 жовтня під час брифінгу зазначив, що ізраїльське військо продовжує розширювати наземну операцію у Секторі Гази. До Гази для продовження скоординованих операцій на суші, у повітрі та на морі у повному складі входять додаткові сили піхоти, бронетехніки та бойової інженерії.

Він зазначив, що впродовж минулої доби вдалося ліквідувати десятки терористів. За його словами, військовий план виконується за призначенням і буде продовжуватися відповідно до завдань.

На півночі, раніше сьогодні (30 жовтня – 24 Канал), ми ліквідували терористичний осередок, який намагався обстріляти Ізраїль в районі Рош ха-Нікра. Сили ЦАХАЛу атакували різні об'єкти терористичної інфраструктури Хезболли у відповідь на ракетні обстріли Ізраїлю,

– зазначив він.

За словами Хагарі, військо ЦАХАЛ продовжує розгортання уздовж північного кордону у дуже високій готовності. Військові націлені на будь-кого, хто стріляє або прагне проникнути на території Ізраїлю.

Повернімося до ізраїльського солдата, якого вдалося звільнити з полону. Мовиться про рядову Орі Мегідіш, котру врятували під час нічної операції. За словами ЦАХАЛ і служби безпеки, військова перебуває у доброму стані та вже зустрілася зі своєю сім'єю. Зауважимо, що Мегідіш була солдатом-спостерігачем, котрий потрапив у заручники до ХАМАС, коли терористи штурмували базу Нахаль Оз 7 жовтня.

Звернімо увагу на слова прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньягу. Він зазначив, що військова операція вступила у третю фазу. Вона охоплює розширення наземних операцій в анклаві.