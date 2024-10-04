Становище схоже до України: як розгортається конфлікт на Близькому Сході

Ізраїль зіткнувся з війною на семи різних фронтах і зараз веде інтенсивні бойові дії в Секторі Гази. Там угруповання ХАМАС фактично зазнало поразки, але не цілковитої, тому попереду багато роботи.

Про це 24 Каналу розповів полковник британської армії у відставці Річард Кемп, додавши, що Ізраїль зараз починає активну діяльність. Упродовж року країна потерпала від ракетних ударів з боку Лівану.

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Як США стримують Ізраїль

Зараз Ізраїль веде інтенсивні військові операції проти ліванської "Хезболли". Ймовірно, на південь Лівану перекинули дві дивізії, що цілком може перерости у більш масштабні бойові дії.

З іншого боку йде війна проти Ірану. На обстріли також треба відповісти. Тому відповіддю на ракетні удари має бути нищівний удар по Ірану.

Ізраїль опиняється у становищі, яке схоже до того, в якому перебуває Україна. Сполучені Штати Америки не дають Україні бути повністю ефективною, не дозволяють використовувати ракетні системи великої дальності. Так само США роблять все, щоб стримати Ізраїль,

– підкреслив Річард Кемп.

Америка досі боїться ескалації, тому всіляко відмовлятиме Ізраїль від атаки на Іран. У США досі вірять, що всі ситуації можна врегулювати шляхом переговорів і політичних дій.

"Але це неможливо, коли є фанатичний імперіаліст Владімір Путін, який атакує Україну, і такий самий ісламський джихадист Алі Хаменеї, який організував усі 7 фронтів проти Ізраїля", – наголосив полковник британської армії.

З такими людьми не можна домовлятися. З ними треба боротися лише шляхом військової сили. У випадку з Ізраїлем та Україною дипломатія не розв'яже проблему. Якщо Захід не дозволить бити по Росії далекобійною зброєю, то ми можемо побачити "мирну угоду", але вона буде тимчасовою.

Чи може Ізраїль вдарити по ядерній програмі Ірану

Не відомо, чи Ізраїль наважиться знищити іранську ядерну програму. Країна вже завдала їй великої шкоди різними диверсіями, вбивством ключових вчених і таємними операціями.

Зрозуміло, що ядерна програма загрожує світу і її потрібно зупинити. Ізраїль може завдати великої шкоди Ірану: вразити військові цілі, нафтові об'єкти, які є основним джерелом його доходу.

Ірану треба дати повчальний урок і це матиме вплив на весь режим Хаменеї і навіть призвести до його падіння. Всередині Ірану існує великий опір Хаменеї, що може допомогти його повалити,

– підсумував Ричард Кемп.