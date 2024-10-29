"Удар по репутації": Ізраїль знищив всі іранські С-300 під час атак на військові об'єкти

Ізраїльська авіація 26 жовтня завдала ударів по військових об'єктах в Ірані. Під час цієї атаки були знищені три російські зенітно-ракетні комплекси С-300, які були ключовим елементом системи ППО Ірану.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Зазначається, що ці авіаудари Ізраїлю не просто знищили критичну іранську військову інфраструктуру, а також "підірвали репутацію" російської військової техніки.

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Що для Ірану означає втрата систем С-300

Офіційні особи США та Ізраїлю повідомили, що засоби ППО Ірану, виготовлені в Росії, зупинили небагато ракет, які Ізраїль запустив зі 100 реактивних винищувачів. У WSJ додали, що четвертий комплекс С-300, який Іран отримав від Росії, був також знищений раніше цього року.

Згідно з даними Інституту вивчення війни (ISW), один з комплексів С-300 був розміщений біля тегеранського аеропорту. Два інші захищали енергетичні об'єкти, зокрема нафтовий порт, нафтопереробний завод та газове родовище.

За словами аналітиків, втрата систем С-300 залишає іранську інфраструктуру вразливою перед ракетними ударами. Все через те, що сучасніші системи С-400 Москва не може передати Ірану – їх Росія використовує у війні проти України.

У WSJ зазначають, що репутація російської оборонної індустрії постраждала через знищення комплексів С-300 в Ірані та низки комплексів С-300 та С-400 в Україні. Це може призвести до того, що традиційні покупці російської зброї шукатимуть альтернативних постачальників, зокрема виробників з Південної Кореї, Ізраїлю, США та КНР.