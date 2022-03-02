Ізраїль відреагував на цинічний обстріл Бабиного Яру: обіцяє допомогти

Ізраїль засуджує цинічний обстріл окупантами території Бабиного Яру. Росіян закликали поважати святість цього місця.

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський контактує з керівництвом об'єкта. Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід.

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Засуджують та обіцяють допомогу

За можливості, Ізраїль допоможе усунути пошкодження.

Ми засуджуємо атаку на єврейський цвинтар біля меморіалу пам'яті Голокосту євреїв Києва та вбивства єврейського народу в Бабиному Яру. Ми закликаємо зберігати та поважати святість цього місця,

– сказав Лапід.

Він додав, що Ізраїль продовжує слідкувати за подіями та висловлює жаль за заподіяну шкоду життю людей.

Обстріл Бабиного Яру

Окупанти безжально хотіли знищити Бабин Яр, обстрілявши місце поховання жертв Голокосту. Річ у тім, що він розташований неподалік від телевежі, в яку потрапили росіяни під час обстрілів Києва.



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