Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Сектор Гази, – міністр оборони
Джерело:Times of Israel
Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 10 жовтня повідомив про нові плани стосовно бойовиків ХАМАС. Зокрема, він наголосив, що Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу.
Очільник ізраїльського Міноборони також зазначив, що палестинські бойовики пошкодують за те, що розпочали свій напад на Ізраїль. За його словами, це стане поворотною подією в історії.
Цікаво Ізраїль ударив по пункту пропуску Рафах: що це означає для українців, які хочуть евакуюватися
Ізраїльська армія наступатиме на Газу
Ґалант підкреслив, що в ізраїльських військових буде можливість змінити ту реальність, яка є зараз на Близькому Сході. Відтак він віддав новий наказ ізраїльським військовим на кордоні з Сектором Гази.
Я зняв усі обмеження. Ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу,
– сказав він.
Міністр оборони країни також запевнив, що Газа ніколи не повернеться більше до того моменту, у якому вона перебувала раніше.
"ХАМАС хотів змін у Секторі Гази – він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що вони собі думали", – підкреслив Ґалант.
Наостанок він заявив, що Ізраїль знищить усіх ворогів, які "прийшли обезголовлювати людей і вбивати жінок, які пережили Голокост". Міністр також запевнив ізраїльтян у захисті від бойовиків ХАМАС.
Нещодавно в одному зі звільнених кібуців Ізраїлю виявили 40 тіл дітей
- Журналісти 10 жовтня змогли відвідати звільнений від палестинських бойовиків кібуц Кфар-Аза, який обстрілювали регулярно бойовики ХАМАС. Зокрема, там наразі виявили тіла понад 200 осіб, серед них також були й 40 дітей і немовлят.
- Генерал-майор ЦАХАЛ Ітай Верув наголосив, що у цьому кібуці відбувалася "справжня різанина". Водночас він не зміг назвати точну кількість жертв, адже зараз ще продовжують ліквідовувати наслідки ворожих злочинів.
- Варто зазначити, що наразі кордон Кфар-Ази все ще гаряча точка на лінії фронту. Там солдати ЦАХАЛ стоять напоготові щодо будь-яких потенційних загроз від терористів.