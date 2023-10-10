Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Сектор Гази, – міністр оборони

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 10 жовтня повідомив про нові плани стосовно бойовиків ХАМАС. Зокрема, він наголосив, що Ізраїль переходить у повноцінний наступ на Газу.

Очільник ізраїльського Міноборони також зазначив, що палестинські бойовики пошкодують за те, що розпочали свій напад на Ізраїль. За його словами, це стане поворотною подією в історії.

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Ізраїльська армія наступатиме на Газу

Ґалант підкреслив, що в ізраїльських військових буде можливість змінити ту реальність, яка є зараз на Близькому Сході. Відтак він віддав новий наказ ізраїльським військовим на кордоні з Сектором Гази.

Я зняв усі обмеження. Ми відновили контроль над територією і переходимо до повноцінного наступу,

– сказав він.

Міністр оборони країни також запевнив, що Газа ніколи не повернеться більше до того моменту, у якому вона перебувала раніше.

"ХАМАС хотів змін у Секторі Гази – він зміниться на 180 градусів порівняно з тим, що вони собі думали", – підкреслив Ґалант.

Наостанок він заявив, що Ізраїль знищить усіх ворогів, які "прийшли обезголовлювати людей і вбивати жінок, які пережили Голокост". Міністр також запевнив ізраїльтян у захисті від бойовиків ХАМАС.

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