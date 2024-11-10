Нетаньяху вперше визнав, що пейджерні атаки на "Хезболлу" здійснив Ізраїль

Ізраїльський прем'єр-міністр визнав, що за масштабними вибухами пейджерів на членів "Хезболли" стоять вони. Це трапилось під час щотижневого засідання кабінету міністрів.

24 Канал пише з посиланням на The Times of Israel, що прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху визнав, що саме їхня країна стоїть за атаками на пейджери та рації "Хезболли" у вересні.

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Що сказав Нетаньяху про вибухи пейджерів та рацій в "Хезболли"

Операція з використанням пейджерів та усунення (лідера "Хезболли" Хасана – 24 Канал) Насрали були проведені, попри протидію високопосадовців в оборонному відомстві та відповідальних за них осіб у політичному ешелоні,

– заявив Нетаньяху.

До речі, видання ABC News з посиланням на джерело в американській розвідці написало, що в підготовці операції брали участь підставні компанії, пов'язані з офіцерами ізраїльської розвідки.

Видання The Washington Post зауважувало, що Ізраїль 15 років готував операцію з підриву пейджерів. За даними журналістів, підставні компанії, такі як BAC Consulting, слугували прикриттям для виробництва пейджерів, що містили вибухівку та дистанційний перемикач.