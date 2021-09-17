Ізраїль встановить систему "Залізний купол" на свої кораблі

На кораблі ВМС Ізраїлю почали встановлювати нове озброєння. Чотири корвети Sa'ar 6 отримають нові зенітні ракетні комплекси Barak MX та систему ППО "Залізний купол".

Корвети збудували у Німеччині, проте оснастити їх озброєнням мають саме в Ізраїлі. Ці кораблі мають служити для охорони берега та об'єктів у винятковій економічній зоні.

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Корвети отримали протикорабельну ракету Sea Breaker

Корвети отримали також протикорабельну ракету Sea Breaker. У неї є особливість – велетенська база даних цивільних та військових суден. Таким чином кораблі противника можуть знешкоджуватись без команди оператора. Система "Залізний купол" дозволить корветам перехоплювати ракети.

Головне про корвет Sa'ar 6:

має водотоннажність майже 1900 тонн при повному навантаженні;

довжина – 90 метрів;

має ангарний простір та платформу, яка здатна розмістити вертоліт.

"Залізний купол" Ізраїль використовує з 2011 року

Зазначимо, що "Залізний купол" є системою протиповітряної оборони, яка спрямована здебільшого на захист території півдня та півночі Ізраїлю.

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Вона може перехоплювати ракети та боєприпаси випущені з відстані від 4 до 70 кілометрів, а також може вражати літаки на висоті до 10 кілометрів. Ізраїль використовує "Залізний купол" з 2011 року.