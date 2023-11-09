ХАМАС втратив північ Сектора Гази, а Ізраїль взяв ключову фортецю бойовиків після 10 годин бою

У Секторі Гази йдуть бої. Ізраїльська армія розділила регіон на дві частини, над однією з яких ХАМАС більше не має впливу.

У Секторі Гази триває наземна операція Ізраїлю. Його збройним силам вдалося встановити контроль над північною частиною регіону, заявив представник ЦАХАЛ Даніель Хагарі.

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Сектор Гази поділили надвоє

Кілька днів тому Хагарі повідомляв, що ЦАХАЛ вдалося повністю оточити місто Газа, а також розділити анклав на дві частини – південну і північну. Тепер він зазначає, що ХАМАС повністю втратив вплив над північчю Сектора Гази.

Речник армії Ізраїлю також зауважив, що все більше жителів регіону переміщуються з півночі на південь, де вони можуть отримати доступ до медикаментів та їжі. Нещодавно близько 50 тисяч людей покинули район міста Газа.

Окремо Хагарі наголосив, що ЦАХАЛ не збирається припиняти вогонь. Втім, готовий робити гуманітарні паузи для евакуації мирних мешканців.

ЦАХАЛ захопив ключову фортецю ХАМАС

Після 10-ти годиного бою ЦАХАЛ захопив опорний пункт терористів під назвою "Форпост 17" у Західній Джабалії на півночі Гази.

Під час бою ізраїльські солдати ліквідували терористів, захопили багато зброї та викрили місцерозташування тунелів бойовиків, зокрема одного – розташованого біля дитячого садка.

ЦАХАЛ поділився кадрами після захоплення фортеці бойовиків / Фото Армія Ізраїлю

ХАМАС зберігав безпілотники та зброю у будівлі поряд зі школами

У будівлі в центрі житлового району Ши Радван на півночі Сектора Гази та поблизу шкіл солдати ЦАХАЛ виявили місце для виробництва та зберігання безпілотників ХАМАС. У будівлі розташовані також дитячі кімнати біля сховища, де зберігали вибухівку терористи.

Бойовики нехтують безпекою палестинців / Фото ЦАХАЛ

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