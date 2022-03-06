Ізраїль заборонить на своїй території приземлятися літакам російських олігархів, – ЗМІ
Джерело:The Times of Israel
В Ізраїлі досі не ухвалили рішення про те, чи приєднатися до США та багатьох інших країн у санкціях проти російських олігархів. Однак у країні готуються заборони приземлялись літакам олігархів з Росії.
Згідно з інформацією ЗМІ, управління аеропортів Ізраїлю доручило співробітникам летовища Бен-Гуріона не дозволяти довгострокову стоянку приватних літаків росіян, які перебувають під санкціями США, аби запобігти їх переховуванню в Ізраїлі в спробі обійти санкції.
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Новинний сайт Ynet повідомив, що влада Ізраїлю створила також схожий наказ щодо заборони швартувати російським олігархам свої яхти в ізраїльських портах.
Нас не слід розглядати як країну, через яку можна обійти санкції,
– сказав неназваний ізраїльський чиновник журналістам.
Нагадаємо, що Сполучені Штати ввели санкції проти російських олігархів. Їх та їхніх сім'ї відрізали від фінансової системи США, активи – заморозили, а майно – заблоковане для використання.
3 березня Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга очільника Кремля Алішера Усманова. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.
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