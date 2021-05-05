Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України

Через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн – серед них є Україна. Відповідні обмеження діють там з 4 травня.
Джерело:посольство України в Ізраїлі
Відповідне рішення ухвалене компетентними органами країни. Інформацію про це оприлюднили на сайті ізраїльського уряду.
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В'їзд до Ізраїлю заборонений для іноземців з:
- України;
- Ефіопії;
- Бразилії;
- ПАР;
- Індії;
- Мексики;
- Туреччини.
Крім цього, Ізраїль скасував спеціальні дозволи на в'їзд у країну, видані до 1 травня. Аби оформити новий документ, заявнику потрібно знову звернутися до компетентних органів.
Коронавірус в Ізраїлі: останні новини
- Станом на 5 травня в Ізраїлі підтвердили 838 739 випадків COVID-19. Від ускладнення хвороби померли 6 369 людей. Одужали 831 158 пацієнтів.
- На початку квітня на тлі стрімкої вакцинації у країні завершили локдаун. Відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи.
- Згодом в Ізраїлі оголосили, що вже закрили усі відділення у лікарнях для хворих на COVID-19. Мовляв, захворюваність на коронавірус спадає.