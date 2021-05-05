Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України

Через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн – серед них є Україна. Відповідні обмеження діють там з 4 травня.

Відповідне рішення ухвалене компетентними органами країни. Інформацію про це оприлюднили на сайті ізраїльського уряду.

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В'їзд до Ізраїлю заборонений для іноземців з:

України;

Ефіопії;

Бразилії;

ПАР;

Індії;

Мексики;

Туреччини.

Українське посольство вже звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз'яснення щодо встановлених обмежень.

Крім цього, Ізраїль скасував спеціальні дозволи на в'їзд у країну, видані до 1 травня. Аби оформити новий документ, заявнику потрібно знову звернутися до компетентних органів.

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