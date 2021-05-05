Ізраїль заборонив в'їзд громадянам України

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Через пандемію COVID-19 Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям з низки країн – серед них є Україна. Відповідні обмеження діють там з 4 травня.

Джерело:

посольство України в Ізраїлі

Відповідне рішення ухвалене компетентними органами країни. Інформацію про це оприлюднили на сайті ізраїльського уряду.

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В'їзд до Ізраїлю заборонений для іноземців з:

  • України;
  • Ефіопії;
  • Бразилії;
  • ПАР;
  • Індії;
  • Мексики;
  • Туреччини. 
Зверніть увагу! Українське посольство вже звернулося до ізраїльської сторони з проханням надати роз'яснення щодо встановлених обмежень.

Крім цього, Ізраїль скасував спеціальні дозволи на в'їзд у країну, видані до 1 травня. Аби оформити новий документ, заявнику потрібно знову звернутися до компетентних органів.

Коронавірус в Ізраїлі: останні новини

  • Станом на 5 травня в Ізраїлі підтвердили 838 739 випадків COVID-19. Від ускладнення хвороби померли 6 369 людей. Одужали 831 158 пацієнтів.
  • На початку квітня на тлі стрімкої вакцинації у країні завершили локдаун. Відновили роботу ресторани, готелі, навчальні заклади, релігійні установи.
  • Згодом в Ізраїлі оголосили, що вже закрили усі відділення у лікарнях для хворих на COVID-19. Мовляв, захворюваність на коронавірус спадає. 