Ізраїлю схвалив угоду з ХАМАС: коли почнуть звільняти заручників

Кабінет міністрів Ізраїлю схвалив угоду з палестинським угрупуванням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа. Рішення ухвалили після понад шестигодинного засідання уряду.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву на сайті уряду Ізраїлю. Угода набуде чинності в неділю о 06:30 за Гринвічем.

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Коли почне діяти угода між Ізраїлем та ХАМАС

Кабінет міністрів Ізраїлю затвердив угоду з палестинським угрупуванням ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Газа.

Рішення ратифікували після понад шестигодинного засідання. Група з 33 міністрів підтримала угоду, спираючись на рекомендацію, яку раніше в п’ятницю висловив кабінет безпеки. "За" проголосували 24 члени уряду, 8 висловилися "проти".

Режим припинення вогню набуде чинності в неділю, 19 січня, о 06:30 за Гринвічем.

Нагадаємо, що напередодні Ізраїль звинуватив ХАМАС у порушенні угоди про припинення вогню, що "спричинило кризу в останній момент". Засідання уряду Ізраїлю відкладали до підтвердження згоди ХАМАС з усіма умовами угоди.