Ізраїль завдав удару по російській установці С-300 в Ірані: у мережі показали супутникові знімки

У суботу, 26 жовтня, Ізраїль завдав удару по військових об'єктах Ірану. Внаслідок цього загинули двоє іранських військових.

Про це повідомили у проєкті Mintel World.

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Ізраїль атакував російську установку С-300 в Ірані

Після вивчення перших записів з Ірану було встановлено, що ізраїльські сили атакували ЗРК С-300 на південь від Тегерана,

– йдеться в заяві.

Ізраїль атакував російську установку С-300 в Ірані / Mintel World

За даними Sky News, представник Білого дому заявив, що Ізраїль діяв за рекомендацією США.

Джерело видання зазначило, ця атака має стати завершенням обміну вогнем між Ізраїлем та Іраном, однак США готові повністю підтримати Ізраїль у разі, якщо Іран вирішить відповісти.

Нагадаємо, що в ніч на 26 жовтня ізраїльська армія завдала ударів по військових об'єктах Ірану. Тегеран підтвердив атаку, однак стверджує, що його ППО все відбила. Ізраїль вперше офіційно підтвердив атаку на Іран. У ЦАХАЛ вказали, що операція отримала назву "Дні покаяння" – вона стала відповіддю на атаки Тегерана та його союзників, що тривають понад рік.