Ізраїль заявив про ліквідацію одного з командирів "Хезболли"

В результаті авіаудару увечері в суботу, 28 вересня, в Бейруті був убитий високопоставлений посадовець "Хезболли" Набіль Каук.

Протягом ночі ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках об'єктів "Хезболли" в Лівані. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Ізраїльські військові ліквідували посадовця "Хезболли"

Ізраїльські винищувачі під керівництвом Управління розвідки ЦАХАЛу завдали удару та ліквідували Набіля Каука. Він був командувачем підрозділу превентивної безпеки "Хезболли" та членом Центральної ради терористичної організації.

Каук вважався близьким до вищого командування "Хезболли" та безпосередньо брав участь у терористичних нападах на державу Ізраїль та її громадян, навіть останніми днями,

– повідомили військові.

Каук приєднався до "Хезболли" у 1980-х роках. У минулому він обіймав посади заступника командувача південного регіону в складі Оперативної ради, командувача південного регіону та заступника командувача оперативної ради.

До слова, днем раніше, 28 вересня, Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) завдала ще одного удару по району Дахіє в Бейруті. Під час ізраїльського авіаудару загинув головний командир розвідувального відділу "Хезболли" Хасан Халіл Яссін.