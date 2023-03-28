В Ізраїлі через судову реформу спалахнули протести й страйки: Нетаньяху відклав ухвалення закону

В Ізраїлі хотіли провести судову реформу, яка дозволила б скасовувати рішення Верховного суду голосуванням Кнесету, тобто парламенту. Проте люди вийшли на протести та страйки.

Тільки у Єрусалимі біля Кнесету зібралося орієнтовно 100 тисяч демонстрантів. Люди вийшли на вулиці також у місті Тель-Авів, Хайфа, Беер-Шева, пише 24 Канал.

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На тлі протестів прем'єр відклав реформу

Радіо Kan повідомило, посилаючись на партію міністра нацбезпеки Ітамара Бен-Гвіра, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про припинення дії судової реформи, через яку в країні відбулися масові протести та відставки високопосадовців. Реформу відклали до літа 2023 року.

"З одним я не хочу погодитися – є меншість екстремістів, які готові розірвати нашу країну на шматки… Проводжаючи нас до громадянської війни та закликаючи до відмови від служби в армії, що є жахливим злочином", – заявив Нетаньягу в телевізійній заяві.

The Jerusalem Post написало, посилаючись на слова Бен-Гвіра, що Нетаньяху пообіцяв – якщо угоди щодо судової реформи не досягнуть під час великодніх канікул, то реформа буде ухвалена протягом наступного терміну Кнесета.

Водночас політики досягнули згоди про те, що як крок до збільшення управління, створення Національної гвардії при Міністерстві національної безпеки буде схвалено на наступному засіданні кабінету міністрів, а пропозиція осіб, які ухвалюють рішення, буде винесена вже на засіданні майбутнього уряду,

– мовиться в повідомленні.

Варто додати, що перед цим зупинити судову реформу у країні закликав президент Ізраїлю Іцхак Герцог.

"Заради єдності народу Ізраїлю, я закликаю вас негайно припинити ухвалення закону. Я звертаюся до всіх партійних лідерів у Кнесеті, коаліції та опозиції як одного цілого: громадяни та нація – понад усе, тому вчиніть відповідально та сміливо без подальших зволікань", – закликав Іцхак Герцог.

Страйки у країні припинились

За даними радіостанції Kan, глава Загальної федерації праці Ізраїлю "Гістадрут" Арнон Бар-Давид оголосив про припинення загального страйку в країні.

Газета Yedioth Ahronoth написала, що після рішення "Гістадруту" про припинення страйку оголосив і комітет працівників аеропортів. Після цього ситуація в аеропорту Бен-Гуріон почала повертатись в норму, він почав працювати у штатному режимі. Страйк також скасували в системі охорони здоров'я.

Які протести та страйки були в Ізраїлі 27 березня

Страйки в країні оголосили 27 березня. Глава Загальної федерації профспілок Ізраїлю ("Гістадрут") Арнон Бар-Давід заявив, що страйк почали на знак протесту проти відставки міністра оборони Йоава Галанта та проти дій уряду, який продовжує просувати реформу, попри розкол у суспільстві. Тоді ж працівники аеропорту Бен-Гуріон зупинили вильоти.

У ніч проти 27 березня у Тель-Авіві демонстранти вибігли на шосе Аялон, тимчасово перекривши рух на розв'язці Хашалом. Видання The times of Israel написало, що центральна вулиця була заблокована приблизно на п'ять годин.

Поліція наказувала людям розійтися, колона правоохоронців на конях пробилася в натовп. Згодом силовики відкривали декілька водометів проти демонстрантів, у тому числі й на узбіччя. Протестувальники жбурляли у силовиків пляшки з водою.

Варто додати, що перед цим поліція говорила з протестувальниками й більшість погодились звільнити дорогу та відійшли.

Це ж видання повідомило, що протягом дня люди чекали на звернення прем'єр-міністра. Проте спочатку Біньямін Нетаньягу закликав протестувальників поводитися "відповідально": "Я закликаю всіх демонстрантів в Єрусалимі, як з правого, так і з лівого боку, поводитися відповідально і не діяти насильницько. Ми братні люди".

Варто додати, що, за даними видання Haaretz, страйкували в понеділок 27 березня і посольства консульства Ізраїлю у всьому світі. Адже співробітники дипломатичних служб також приєднались до протесту.

Коротко про протести в Ізраїлі