Нетаньягу в Ізраїлі наказав мобілізувати резервістів в армію та прикордонну службу
Джерело:France24
Прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу розпорядився почати мобілізацію резерівстів. Це пов’язано із загибеллю людей внаслідок нападів на Західному березі Йордану та в Тель-Авіві.
Нагадаємо, що нещодавно стався жахливий теракт в Тель-Авіві. А Ліван запустив по Ізраїлю 34 ракети, 25 з них вдалось збити системам ППО.
До теми Ізраїль атакував Сектор Гази у відповідь на обстріл з Лівану: ціль – об'єкти, де виробляли зброю
В Ізраїлі мобілізують резервістів
Як стало відомо, прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу наказав поліції мобілізувати всі резервні підрозділи прикордонної поліції, а також дав розпорядження ЦАХАЛу мобілізувати додаткові сили.
Зауважимо, що 6 квітня Ліван випустив десятки ракет по Ізраїлю. Деякі повітряні цілі перехопили системи протиповітряної оборони Єрусалима, однак були також прильоти, внаслідок яких є постраждалі.
В ізраїльській армії повідомляли, що внаслідок обстрілу терористів військовослужбовець ЦАХАЛу отримав першу допомогу в польових умовах і був доставлений до лікарні.
Згодом виявилось, що завдали удару по двох терористичних тунелях і стількох же заводах з виробництва зброї, що належать терористичній організації ХАМАС на півдні Лівану.
Що відбувається на Близькому Сході: останні новини
- В Єрусалимі запустили декілька повітряних цілей у бік Сектора Гази. Як зазначили у ЦАХАЛ, ціллю стали об'єкти, де палестинці, яких підтримує Ліван, виготовляли зброю.
- У кількох ізраїльських містах пролунали сирени, до того ж працював "Залізний купол".
- Також повідомляли, що "Хезболла" оголосила стан бойової готовності на базах на півдні Лівану. З Сектора Гази було зафіксовано кілька пусків.