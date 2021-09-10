В Ізраїлі скаржаться, що хасиди повертаються з Умані з фальшивими тестами на COVID-19

10 вересня 2021 , 09:30
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Джерело:

Ynet

Сотні паломників-хасидів повернулися до Ізраїлю зі святкування в Умані Рош га-Шана. У частини з них виявили підроблені тести на коронавірус.

Ізраїльські видання масово пишуть про липові тести хасидів на COVID-19, з якими ті повертаються з України.

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Хасиди повертаються з Умані з підробленими тестами

Зокрема, 13 студентів єшив поліцією Ізраїлю затримала після повернення з Умані з фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус.

 З аеропорту їх на машинах швидкої допомоги доставили до місця проживання, а не в карантинні готелі. У поліції зазначили, що після того, як студенти одужають, щодо них почнуть розслідування за підозрою в поширенні недуги. 

Правоохоронці вважають, що на рейсах з України можуть бути десятки людей з липовими довідками про відсутність COVID-19.

Водночас видання Walla News пише, що управління з реєстрації населення отримало інформацію про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані. Для того, аби прилетіти додому, вони показали підроблені довідки. 

Крім того, 7kanal повідомляє, що хасиди за фейковий результат тесту і вчасний виліт з України платили по 20 доларів.

Хасиди в Умані та коронавірус: коротко

  • В Умані завершилося святкування єврейського Нового року – Рош га-Шана, яке тривало з 6 по 8 вересня.
  • Хасиди часто порушували карантин, ігноруючи масковий режим та протиепідеміологічні вимоги. За цей час у 13 паломників підтвердили коронавірусу: 9 наразі перебувають в Умані, ще 4 – повернулися до Ізраїлю.
Автор: Наталія Пристанська