В Ізраїлі скаржаться, що хасиди повертаються з Умані з фальшивими тестами на COVID-19

Сотні паломників-хасидів повернулися до Ізраїлю зі святкування в Умані Рош га-Шана. У частини з них виявили підроблені тести на коронавірус.

Ізраїльські видання масово пишуть про липові тести хасидів на COVID-19, з якими ті повертаються з України.

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Хасиди повертаються з Умані з підробленими тестами

Зокрема, 13 студентів єшив поліцією Ізраїлю затримала після повернення з Умані з фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус.

З аеропорту їх на машинах швидкої допомоги доставили до місця проживання, а не в карантинні готелі. У поліції зазначили, що після того, як студенти одужають, щодо них почнуть розслідування за підозрою в поширенні недуги.

Правоохоронці вважають, що на рейсах з України можуть бути десятки людей з липовими довідками про відсутність COVID-19.

Водночас видання Walla News пише, що управління з реєстрації населення отримало інформацію про десятки ізраїльтян, які заразилися коронавірусом під час перебування в Умані. Для того, аби прилетіти додому, вони показали підроблені довідки.

Крім того, 7kanal повідомляє, що хасиди за фейковий результат тесту і вчасний виліт з України платили по 20 доларів.

Хасиди в Умані та коронавірус: коротко