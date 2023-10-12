Розстріляли у власному будинку: терористи ХАМАС убили подружжя українських вчених

8 жовтня палестинські бойовики вбили українського вченого Сергія Гредескула та його дружину Вікторію. До того, як переїхати в Ізраїль, пара проживала у Харкові.

Про загибель ученого повідомив його друг, історик і журналіст Шимон Бріман, який також переїхав до Ізраїлю з Харкова. За його словами, терористи увірвалися в будинок подружжя в місті Офакім

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Сергій Гредескул був іменитим вченим, доктором фізико-математичних наук і лауреатом Державної премії УРСР.

Його дружина Вікторія була доктором математичних наук. Обом загиблим був 81 рік.

Що відомо про Сергія Гредескула

Сергій Гредескул народився 1942 року. Закінчив Харківський державний інститут. З 1968 року працював у Харківському фізико-технічному інституті, а 1971 року перейшов до фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР – до 1991 року був на посаді старшого наукового співробітника.

Згодом здобув науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. У 1985 отримав Державну премію УРСР.

У 1991 році переїхав до Ізраїлю. З 1992 по 2012 рік обіймав посаду професора Університету Бен-Гуріона в місті Беєр-Шева.

Український фізик переїхав до Ізраїлю у 90-ті роки / Фото з соцмереж

Інформацію про загибель українського вченого підтвердили на кафедрі фізики університету Бен Гуріон у Негеві.

Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які переїхали до Ізраїлю у 90-ті роки. Він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів,

– йдеться у повідомленні.

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