Єрусалим – у вогні: в Ізраїлі тривають масові сутички, протистояння може вийти за межі столиці

В останній день Рамадану Ізраїль сколихнули масові сутички між палестинцями та представниками правопорядку. Постраждалих нарахували більше ніж 2 сотні. Конфлікт назрівав ще з початку священного для мусульман місяця. Ізраїльська поліція не справлялась з заворушеннями.

Ізраїльські ЗМІ оприлюднили причини протистояння. Конфлікт спричинила справа щодо виселення арабських сімей у районі Шейх Джарра у Східному Єрусалимі.

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Конфлікт виник через спробу виселити мусульман зі Східного Єрусалима

Ізраїльські націоналісти стверджували, що ця територія належала Ізраїлю ще до того, як Йорданія поселила сюди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році.

Не зупинила протистояння і позиція ізраїльської влади. Уряд охарактеризував ситуацію, як суперечку між приватними сторонами. Майбутнє виселення мусульман викликало занепокоєння і у міжнародної спільноти.

Масштабні заворушення очікують 10 травня

Верховний суд розглядатиме справу 10 травня, хоча Міністерство юстиції хотіло перенести слухання на менш напружений період.

Ускладнює ситуацію і те, що 10 травня в Ізраїлі відзначатимуть День Єрусалима. У це свято відбувається марш прапорів, який проходить і мусульманськими кварталами. Отож правоохоронці попередили, що протистояння можуть вийти на новий рівень.

7 – 8 травня поліцію на Храмовій горі закидали камінням

Щодо заворушень, то 7 – 8 травня вони стали найбільш масовими в Єрусалимі з 2017 року, коли Ізраїль встановив безпрецедентні заходи безпеки біля Храмової гори. На самій горі зіткнулись палестинці, ізраїльтяни та сили правопорядку. У поліцію полетіли каміння та петарди.

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Поліції закидають занадто жорсткі дії

Лише за вечір суботи та ранок неділі співробітники Червоного Хреста надали допомогу більше ніж сотні людей. Серед постраждалих – і близько 20 поліцейських. У ескалації насилля звинувачують і поліцію, мовляв, правоохоронці діяли занадто жорстко. Раніше вони встановили загородження, які перекрили доступ мусульманам до Дамаських воріт – району, який регулярно відвідують паломники.

Також правоохоронці не змогли дати раду з ізраїльськими ультраправими активістами, які регулярно проводили контракції.

Дивіться фото та відео з Єрусалима:

Конфлікт може вийти за межі Єрусалима

Ізраїльські спецслужби занепокоєні тим, що заворушення можуть вийти за межі Єрусалима. Збройні сили країни попросили про посилення на Західному березі. Зокрема, хочуть перекрити локації для можливих терактів – транспортні вузли, автобусні зупинки. У посиленій готовності система протиракетної оборони – на випадку обстрілів з сектора Газа.