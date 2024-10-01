В Ізраїлі заявили, що Іран випустив у їхню сторону ракети: по всій країні тривога
1 жовтня 2024, 19:45Читать новость на русском
Ввечері 1 жовтня на півдні Ізраїлю та районі Єрусалиму пролунали сирени повітряної тривоги. ЦАХАЛ фіксує запуск ракет Іраном.
Армія оборони Ізраїлю стверджує, що балістичні ракети були запущені з Ірану по Ізраїлю сьогодні ввечері, 1 жовтня.
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"Сирени лунають на території південного Ізраїлю та в районі Єрусалиму, попереджаючи про наближення атаки", – ідеться у повідомленні.
Місцева влада також публікує карту тривог.