В Ізраїлі жінку, яка двічі перемогла рак, вбила пальма – моторошне відео

В ізраїльському місті Тверія загинула 63-річна Анна Рімбург. На жінку раптово впала пальма і придушила.

Жінка загинула на місці події

Анна Рімбург була у відпустці. Вона разом з чоловіком та сином приїхала на весілля до племінника.

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Мої батьки і брат прогулювалися набережною у Тверії. Пішли у старовину синагогу й обійшли її. Раптово дерево впало на маму і вбило на місці,

– розповів син загиблої Девід.

Він додав, що раніше його мати пройшла курс хіміотерапії. За якийсь час рак повернувся. Утім жінці вдалося побороти його вдруге.

Момент трагедії потрапив на відео

Під час інциденту в місті зафіксували. За словами медика служби швидкої допомоги, дерево впало саме через сильний вітер.

На кадрах з місця події видно, як жінка прогуляється вулицею. В один момент величезна пальма зламалася навпіл і впала на перехожу. Дерево повністю придавило постраждалу. Поруч також проходила жінка з дитячою коляскою. Від раптовості вона відбігла в сторону, а згодом повернулася до місця трагедії.

З етичних міркувань редакція 24 каналу не публікує відео, адже кадри можуть вас вразити. Ви можете переглянути ролик за посиланням.