В Ізраїлі жінку, яка двічі перемогла рак, вбила пальма – моторошне відео
В ізраїльському місті Тверія загинула 63-річна Анна Рімбург. На жінку раптово впала пальма і придушила.
Жінка загинула на місці події
Анна Рімбург була у відпустці. Вона разом з чоловіком та сином приїхала на весілля до племінника.
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Мої батьки і брат прогулювалися набережною у Тверії. Пішли у старовину синагогу й обійшли її. Раптово дерево впало на маму і вбило на місці,
– розповів син загиблої Девід.
Він додав, що раніше його мати пройшла курс хіміотерапії. За якийсь час рак повернувся. Утім жінці вдалося побороти його вдруге.Зверніть увагу! Під час інциденту в місті зафіксували пориви вітру до 70 кілометрів на годину. За словами медика служби швидкої допомоги, дерево впало саме через сильний вітер.
Момент трагедії потрапив на відео
На кадрах з місця події видно, як жінка прогуляється вулицею. В один момент величезна пальма зламалася навпіл і впала на перехожу. Дерево повністю придавило постраждалу. Поруч також проходила жінка з дитячою коляскою. Від раптовості вона відбігла в сторону, а згодом повернулася до місця трагедії.
З етичних міркувань редакція 24 каналу не публікує відео, адже кадри можуть вас вразити. Ви можете переглянути ролик за посиланням.