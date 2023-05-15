В Ізраїлі знайшли морозиво "Ленінградське" українського бренду: як у "Рудь" пояснили ситуацію

Наприкінці березня українці зауважили на прилавках ізраїльських магазинів морозиво українського виробника "Рудь" під яскравою російською назвою "Ленинградское". Тож у компанії пояснили наявність такої продукції та підкреслили, що з початку повномасштабного вторгнення припинили випуск цього морозива.

Ще у березні користувач твітеру "Злий Конопляний Джмелик" зазначив, що був радий побачити в магазині Ізраїлю морозиво від українського бренду. Однак так же швидко його засмутила назва, яку обрали для продукту.

Цікаво Співробітницю Укрпошти звинувачують у викраденні пенсії: як відреагувала на скандал компанія

"Ленинградское" українського виробництва

У коментарях до його допису користувачі сподівалися, що виготовлене ескімо було не в Україні. Однак автор допису зазначив: "На обгортці написано на івриті: "Зроблено: Житомирський масло завод, вул. Гонти, 4 Житомир, Україна".

Коли я побачив в ізраїльському магазині продовольчих товарів морозиво Житомирської фабрики РУДЬ, то зрадів, і з тим же дуже засмутився напис на обгортці... Ленінградське... Колишньому житомирянину, який живе в Ізраїлі, дуже соромно…

– написав автор допису.

Варто зазначити, що з того часу морозиво з прилавків не зникло, що підтвердила інша користувачка соцмережі. У понеділок, 15 травня, вона особисто завітала в супермаркет, де в холодильнику знайшла коробку такого ж продукту.

За допомогою спеціального застосунку вона просканувала штрихкод і отримала такі ж дані, що зазначені й на упаковці: виготовлено в Україні.

"Випуск цього морозива припинено"

На розголос у мережі відреагували й у самій компанії-виробнику. У пресслужбі "Рудь" заявили, що морозиво під ТМ "RUD" протягом багатьох років реалізовувалося на території Ізраїлю.

У роз'ясненні ситуації компанія підкреслила, що уклала договір ще "задовго до початку війни" на умовах іноземного замовника щодо виробництва та поставки морозива. Воно повинно було виготовлятися за рецептурами замовника та під його торговельними марками, серед яких було й "Ленинградское". Також згідно з договором "поряд з торговельною маркою замовника товару розміщувався бренд виробника".

Саме ж морозиво, за словами пресслужби компанії, реалізовувалося виключно на території Ізраїлю.

3 початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми відмовились від виконання контракту в частині виготовлення морозива під ТМ "Ленинградское". Наразі випуск цього морозива припинено. Розповсюджені в мережі Інтернет фото- та відеоматеріали з зображенням зазначеної продукції вказують на ймовірні залишки в ізраїльських мережах товару, що знятий з виробництва,

– зазначили у компанії "Рудь".

Також в компанії підкреслили, що піклуються про чистоту власної репутації та власного бренду. А також подякували споживачам за пильність, небайдужість та чітку проукраїнську позицію.

Однак зазначимо, що у коментарях користувачі мережі не зовсім погодилися з поясненням компанії. Адже дата виготовлення, зазначена на сфотографованому морозиві, відображає листопад 2022 року.



Дата виготовлення морозива, яке знайшли в ізраїльському магазині / Марія Дорощук