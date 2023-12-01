Армія Ізраїлю відновила бойові дії у Секторі Гази після атаки з боку ХАМАС

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) 1 грудня відновила бойові дії проти палестинської ісламістської організації ХАМАС у секторі Гази після того, як ХАМАС порушив угоду про припинення вогню.

Терористи ХАМАС обстріляли південну частину країни ракетами. Тож, після семиденного перемир'я ЦАХАЛ відновив операції проти терористичної організації.

Дивіться також З полону ХАМАС звільнили шосту групу заручників

"ХАМАС порушив оперативну паузу і, крім того, обстріляв ізраїльську територію", – заявили в ЦАХАЛ.

У зв'язку з цим ізраїльські війська прийняли рішення щодо відновлення бойових дій на території Сектору Гази проти терористичної організації ХАМАС.

Місцеві ЗМІ повідомили про звуки стрільби, а також сигнал повітряної тривоги на півночі Ізраїля.

ХАМАС атакував за годину до закінчення перемир'я

Ракети з Гази запустили близько 7 ранку за місцевим часом у сторону громади Холіт на півдні країни, пише The Times of Israel. Зазначають, що "Залізний купол" не використовували для перехоплення, оскільки ракети поцілили в безлюдну місцевість. До цього, близько 6 ранку, було ще кілька пусків ракет.

ЦАХАЛ підтвердив, що їх ППО збила одну ракету, випущену бойовиками по ізраїльських громадах поблизу сектора Гази. Інформації про поранених чи пошкодження внаслідок вибухів наразі не було.

Напад став першим за тиждень спокою і трапився буквально за годину до закінчення семиденного перемир'я. При цьому, трохи раніше повідомляли, що Ізраїль та ХАМАС домовились подовжити перемир'я.

Журналіст AFP також повідомив про ізраїльські авіаудари та артилерійський обстріл міста Газа та опублікував фото сьогоднішніх вибухів.

Переговори щодо обміну заручників тривають

Попри відновлення бойових дій, переговори з катарськими та єгипетськими посередниками щодо звільнення заручників, яких утримують бойовики ХАМАС, – тривають, пише CNN.

"Переговори щодо звільнення заручників, які утримуються ХАМАС у Секторі Газа, все ще продовжуються", – повідомляє видання з посиланням на джерело.

Головне про перемир'я між ЦАХАЛ та ХАМАС

Минулого тижня Ізраїль підписав угоду з ХАМАСом про припинення вогню на території Сектору Гази задля звільнення заручників. Першу групу бойовики відпустили вже 24 листопада.

Наступного дня ХАМАС звільнив та передав Червоному хресту групу із 17 людей. Третю групу з 17 звільнених із полону ХАМАСу Червоний Хрест прийняв 26 листопада.

Крім того, наразі жодна з основних залучених сторін – ХАМАС, Катар, Ізраїль, США чи Єгипет – публічно не оголосила про зрив переговорів.