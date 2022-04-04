Ізраїльського міністра запросили в Бучу після його неоднозначної заяви

Посол України відреагував на неоднозначні слова ізраїльського міністра фінансів Лібермана щодо "Бучанської різанини". Він запропонував йому приїхати у Бучу.

Так український посол відреагував на недавнє інтерв’ю Лібермана, у якому той не назвав Росію винною у звірствах.

Важливо Розчавлені авто з тілами і згарище: жахливе відео з Бучі

Я запрошую пана Лібермана приїхати в Україну. Ми відвеземо його конвоєм до Бучі та інших місць, де він зможе на власні очі побачити тіла мирних жителів і зв’язаних і зґвалтованих жінок. Можливо, тоді він дізнається, що сталося,

– зазначили в українському посольстві.

Реакція Ізраїлю на звірства в Бучі

Він сказав, що засуджує військові злочини. Але, хто відповідальний за ці злочини, Ліберман не сказав. Лише додав, що зараз лунають взаємні звинувачення – Росія вимагала скликати Радбез ООН. "Росія звинувачує Україну, Україна звинувачує Росію", – сказав Ліберман. Також міністр сказав, що Ізраїль має думати про власні інтереси.

На щастя, не всі в Ізраїлі закривають очі на російські звірства. Так, міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід засудив дії Росії та назвав їх умисним воєнним злочином. Місцевий журналіст розповів, що після фото з Бучі настрої в Ізраїлі кардинально змінилися.

Важливо – Звірства російських загарбників в Бучі: дивіться відео