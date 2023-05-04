Ідентифікує ракети і прогнозує місце падіння: в Києві тестують ізраїльську систему оповіщення

У Києві в тестовому режимі запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетну атаку. Вона ідентифікує ракети всіх видів та проєктує, куди вони впадуть. Таким чином визначає територію, мешканці якої можуть опинитись у небезпеці.

Крім того, система розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах, аби знайти укриття. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

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Сподіваюся, вони швидко доопрацюють систему оповіщення, і ми зможемо скопіювати і вставити її у всі великі міста. Український уряд контролює 6 міст із населенням понад мільйон людей, і ми обов'язково використовуватимемо ізраїльські технології,

– заявив Корнійчук.

Система дозволить рятувати життя

Українці просили Ізраїль надати систему попередження про ракетний удар після повномасштабного вторгнення Росії. Попередній уряд обіцяв цю систему Україні, але посол зауважив, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто доклався для забезпечення швидкого завершення цього проєкту.

"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – наголосив посол.

Яким чином вона працює

Ізраїльська система раннього попередження поєднує використання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об'єктів і визначає потенційні загрози.

Відтак інформація з'являється на електронній карті, а громадян сповіщають про загрозу на телефоні, радіо, телебаченні чи за допомогою сирени.

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