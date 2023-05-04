Ідентифікує ракети і прогнозує місце падіння: в Києві тестують ізраїльську систему оповіщення
Джерело:The Jerusalem Post
У Києві в тестовому режимі запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетну атаку. Вона ідентифікує ракети всіх видів та проєктує, куди вони впадуть. Таким чином визначає територію, мешканці якої можуть опинитись у небезпеці.
Крім того, система розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах, аби знайти укриття. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
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Сподіваюся, вони швидко доопрацюють систему оповіщення, і ми зможемо скопіювати і вставити її у всі великі міста. Український уряд контролює 6 міст із населенням понад мільйон людей, і ми обов'язково використовуватимемо ізраїльські технології,
– заявив Корнійчук.
Система дозволить рятувати життя
Українці просили Ізраїль надати систему попередження про ракетний удар після повномасштабного вторгнення Росії. Попередній уряд обіцяв цю систему Україні, але посол зауважив, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто доклався для забезпечення швидкого завершення цього проєкту.
"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя", – наголосив посол.
Яким чином вона працює
Ізраїльська система раннього попередження поєднує використання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об'єктів і визначає потенційні загрози.
Відтак інформація з'являється на електронній карті, а громадян сповіщають про загрозу на телефоні, радіо, телебаченні чи за допомогою сирени.
Коротко про домовленості з Ізраїлем
- У 2022 році країна пообіцяла спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
- Перебуваючи з візитом у Києві міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, а за ним депутати кнесету Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін – підтвердили домовленість.
- Наприкінці квітня Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки, а наразі стартували її випробування.