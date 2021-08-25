Ізраїльтянин влаштував стрілянину в Умані й поранив чоловіка

Іноземець в Умані на День Незалежності влаштував стрілянину. Він поконфліктував із місцевим жителем і вистрілив у нього з пістолета.

Стрілянина сталася вдень 24 серпня. Конфлікт відбувся просто на одній із вулиць міста.

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Постраждалий у лікарні

Правоохоронці оглянули місце події та опитали свідків. Відтак вдалося встановити особу зловмисника: ним виявився 33-річний громадянин Ізраїлю, який проживає в Умані. Стрільця одразу ж затримали.



Зброя, з якої стріляв нападник / Фото Нацполіції

У конфлікті постраждав 38-річний житель Умані. Чоловіка шпиталізували до Уманської центральної лікарні. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Дані про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 296 – хуліганство. Чоловікові може загрожувати 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі вирішують питання про оголошення підозри та обрання затриманому запобіжного заходу.

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