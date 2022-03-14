З Ізраїлю до України вже приїхали лікарі з мобільним шпиталем
14 березня 2022 , 21:35Читать новость на русском
Джерело:твітер Андрія Єрмака
З Ізраїлю до України 14 березня прибула команда лікарів. Разом з ними доставили ще й мобільний шпиталь.
Глава Офісу Президента Андрій Єрмак констатував, що потік гуманітарної допомоги з кожним днем збільшується.
Важливо Ізраїль обіцяє, що не стане країною, через яку Росія обходитиме санкції
Єрмак від імені України подякував громадянам різних країн за допомогу.
Дуже вдячні громадянам різних країн за дії, які рятують життя дуже багатьох українців. У цей складний час особливо важливо не розгубити людяність,
– Андрій Єрмак.
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