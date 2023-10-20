З Ізраїлю до Румунії вилетів ще один евакуаційний борт з українцями
20 жовтня 2023, 11:49Читать новость на русском
Джерело:Посольство України в Ізраїлі
З Ізраїлю до Румунії вилетів евакуаційний борт з 79 українцями. Це сталося ввечері 19 жовтня.
Українцям надали відповідну консульську допомогу. Зауважимо, що завдяки попереднім трьом рейсам вдалось евакуювати загалом близько 450 громадян України.
Важливо Посол спростував заяву про 23 загиблих українців в Ізраїлі
З Ізраїлю вилетів ще один рейс з українцями
Як повідомили у посольстві, 19 жовтня о 22:30 з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) чартерним рейсом до міста Бухарест (Румунія) вилетів евакуаційний борт з 79 громадянами України. Це вже четвертий такий рейс.
Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур,
– наголосили у відомстві.
Українці в Ізраїлі: що відомо
- Нещодавно в Ізраїлі заявили про загибель 23 українців. Згодом посол України спростував цю інформацію. За його словами, на сьогодні відомо про 18 жертв.
- У Секторі Гази у списку на евакуацію перебуває понад 300 осіб.
- Вночі 19 жовтня була підтверджена загибель українки у Секторі Гази. Так, громадянка України загинула після того, як Ізраїль почав завдавати ударів по Сектору Гази у відповідь на атаку палестинських бойовиків на єврейську державу.
- Зараз 308 українців потребують евакуації з Сектору Гази. Їхня кількість незабаром може збільшитися до 400 осіб.