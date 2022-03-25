В Ізюмі депутати, ексмер та ексміліціонер пішли на співпрацю з окупантами
Джерело:фейсбук Максим Стрельник
Вже понад два тижні Ізюм перебуває в блокаді. Попри усі зусилля, які докладає міська влада, щоб забезпечити евакуацію містян та гуманітарні коридори, знаходяться й ті, хто зраджує місто та державу.
За словами начальника відділу міськради Максима Стрельника, двоє депутатів, експрацівник поліції та ексмер розпочали співпрацю з російськими окупантами.
Читайте також Ізюм – українське місто, не вірте російській пропаганді, – Синєгубов
Що відомо про зрадників
Серед тих, хто зрадив країну, Стрельников називає:
- депутатів Анатолія Фомичевського і Юрія Козлова,
- колишнього працівника міліції Владислава Соколова,
- ексмера Олександра Божкова.
Група цих осіб розпочала співпрацю з російськими окупантами.
Вони надають ворогам інформацію про розташування військ ЗСУ, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців ТрО та членів їхніх сімей,
– розповів Стрельников.
Відомо, що вони збирають персональні дані людей, які залишилися в місті, начебто для видачі "гуманітарної допомоги". Крім того, група зрадників розносить містом російську пропаганду:
Вони свідомо дезінформують ізюмчан, які знаходяться в місті без жодних засобів зв’язку, про те, що, начебто, державна і міська влада здала Київ, Харків та Ізюм і закликають всіх, хто знаходиться в блокадному місті, співпрацювати з російськими окупантами.
Такі дії Фомичевського, Козлова, Соколова та Божкова без сумніву варто розцінювати як держзраду та карати за злочинні дії згідно з законами воєнного часу.
Зверніть увагу – ЗСУ ліквідували російський винищувач біля Ізюма: