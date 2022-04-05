В Ізюмі окупанти фабрикують докази про нібито "обстріли мирних ЗСУ"

Російські окупанти хочуть зібрати докази про нібито "злочини ЗСУ". Для цього вони обстріляли Ізюм, який самі ж тимчасово контролюють.

За даними Генерального штабу ЗСУ, росіяни хочуть зібрати фейкові докази, що нібито українська армія робить численні воєнні злочини.

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Для цього окупанти обстріляли Ізюм. Згодом вони детально фіксують наслідки атаки, щоб видати їх за злочини ЗСУ.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд "документування", – пишуть у Генштабі.

Нагадаємо, поблизу Ізюму зараз тривають активні та тяжкі бої. Загарбники концентрують там велику кількість техніки, але ЗСУ не дають їм просунутися далі на Донбас.

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