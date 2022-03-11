В Ізюмі йде запеклий бій: евакуаційні автобуси не пройшли по "зеленому коридору"

Українці не можуть вибратися з оточеного Ізюму на Харківщині. Попри домовлений "зелений коридор", окупанти обстрілюють всі села навколо.

Деталі про зірвану евакуацію мешканців міста повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проєктів Ізюмської міськради Максим Стрельник.

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"На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога від "Червоного Хреста", ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти по "зеленому коридору" в Ізюмі. З ранку в місті розпочався запеклий бій і вибухи не вщухають. Прилеглі села також по варварськи обстрілюються російськими окупантами", – повідомив Максим Стрельник.

За його словами, в Ізюмі йде запеклий бій. Збройні Сили та тероборона захищають місто

"Ми молимося, щоб їм вдалося зупинити орду орків, які сунуть на південну частину міста, як таргани з усіх щілин", – відзначив Максим Стрельник.

Нагадаємо, 11 березня мала відбутися евакуація мирних мешканців з оточених міст. З Ізюма людей мали доправити до Лозови.