Ізюмський напрямок залишається найкритичнішою точкою, але окупанти там зазнають втрат

У Харківській області найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Ворог зазнав значних втрат, однак бої все ще тривають.

Окупанти втратили танки й авіацію

Оперативну інформацію з області повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що на Ізюмському напрямку тривають активні бойові дії.

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За словами Синєгубова, там ворог втратив багато авіації й танків. Також російський агресор зазнав значних втрат в особовому складі.

По області у нас найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ведуться активні бойові дії. Ворог там зазнає значних втрат серед авіації, танків і живої сили,

– сказав глава Харківської ОВА.

Остання інформація про Ізюмський напрямок: коротко

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