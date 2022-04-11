Ізюмський напрямок залишається найкритичнішою точкою, але окупанти там зазнають втрат
11 квітня 2022 , 10:13Читать новость на русском
Джерело:телеканал Рада
У Харківській області найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Ворог зазнав значних втрат, однак бої все ще тривають.
Окупанти втратили танки й авіацію
Оперативну інформацію з області повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він розповів, що на Ізюмському напрямку тривають активні бойові дії.
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За словами Синєгубова, там ворог втратив багато авіації й танків. Також російський агресор зазнав значних втрат в особовому складі.
По області у нас найкритичнішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ведуться активні бойові дії. Ворог там зазнає значних втрат серед авіації, танків і живої сили,
– сказав глава Харківської ОВА.
Остання інформація про Ізюмський напрямок: коротко
- У ніч на 10 квітня українські військові знищили велику колону техніки російських окупантів. Вона їхала у напрямку Ізюма.
- Відомо, що ворог переміщує додаткові підрозділи до Ізюма.
- У Генштабі 11-го квітня заявили, що окупанти вивідують позиції ЗСУ в Ізюмському районі. Для цього вони використовують безпілотник "Орлан".
- У міноборони США припускають, що росіяни можуть здійснити наступ з Ізюма на Дніпро, аби спробувати захопити місто.
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